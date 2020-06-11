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11 июня 21:36
автор: Шарафудинов Виктор

Геннадий Орлов: Вагнера Лава в ЦСКА точно не будет

35-летний бразильский нападающий ведет переговоры с армейцами о возвращении.

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал вероятность возвращения Вагнера Лава в московский ЦСКА.

«Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА, – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». – Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Посмотрите на его фотографию – это уже взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет. Сейчас уже агенты хотят его в Турцию сосватать, а в ЦСКА он не вернется».

Вагнер Лав считается лучшим легионером армейцев и одним из лучших в истории чемпионатов России. Он защищал цвета красно-синих с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за ЦСКА Вагнер Лав сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

С января 2019-го по июнь нынешнего года форвард выступал за «Коринтианс», но в минувшую пятницу досрочно разорвал контракт с клубом из Сан-Паулу, а затем начал переговоры с ЦСКА.

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