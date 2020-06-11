Геннадий Орлов: Вагнера Лава в ЦСКА точно не будет

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал вероятность возвращения Вагнера Лава в московский ЦСКА.

«Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА, – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». – Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Посмотрите на его фотографию – это уже взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет. Сейчас уже агенты хотят его в Турцию сосватать, а в ЦСКА он не вернется».

Вагнер Лав считается лучшим легионером армейцев и одним из лучших в истории чемпионатов России. Он защищал цвета красно-синих с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.