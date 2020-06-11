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11 июня 22:08
автор: Шарафудинов Виктор

Чемпионат Испании возобновляется севильским дерби. «Севилья» и «Бетис» объявили составы

Пауза в турнире из-за пандемии коронавируса растянулась на три месяца.

Главные тренеры «Севильи» и «Бетиса» Хулен Лопетеги и Хоан Франсеск Феррер объявили составы своих команд на матч 28-го тура чемпионата Испании.

Севильское дерби станет рестартом сезона в испанской примере после трехмесячной паузы. В Испании не проводили матчей с 10 марта, когда «Эйбар» в перенесенной встрече чемпионата уступил 1:2 «Реалу Сосьедаду», а «Валенсия» проиграла 3:4 итальянской «Аталанте» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Банега, Фернандо, Жордан, Сусо, Л.Де Йонг, Окампос.

«Бетис»: Роблес, Эмерсон, Сидней, Бартра, Алекс Морено, Каналес, Эдгар Гонсалес, Гуардадо, Хоакин, Лорен, Фекир.

В первом круге «Бетис» проиграл «Севилье» дома со счетом 1:2.

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