Чемпионат Испании возобновляется севильским дерби. «Севилья» и «Бетис» объявили составы

Главные тренеры «Севильи» и «Бетиса» Хулен Лопетеги и Хоан Франсеск Феррер объявили составы своих команд на матч 28-го тура чемпионата Испании.

Севильское дерби станет рестартом сезона в испанской примере после трехмесячной паузы. В Испании не проводили матчей с 10 марта, когда «Эйбар» в перенесенной встрече чемпионата уступил 1:2 «Реалу Сосьедаду», а «Валенсия» проиграла 3:4 итальянской «Аталанте» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Банега, Фернандо, Жордан, Сусо, Л.Де Йонг, Окампос.