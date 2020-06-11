Клубы АПЛ согласовали акцию против расовой дискриминации

The Times сообщает, что клубы английской премьер-лиги согласовали акцию против расовой дискриминации.

В первом туре против рестарта чемпионата все команды АПЛ согласились сыграть с надписью Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значения). Она будет нанесена на футболки вместо фамилий футболистов. Для проведения акции клубы должны получить согласие игроков.

Фраза Black Lives Matter стала лозунгом протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате травм, нанесенных полицейскими.