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11 июня 23:28
автор: Шарафудинов Виктор

СМИ: Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне в формате «финала восьми»

УЕФА должен объявить решение о завершении еврокубков 17 июня.

Сразу два источника в разных странах сообщили одинаковую информацию о том, как будет завершен сезон в европейских клубных турнирах.

Итальянский телеканал Sky Sport Italia и немецкая газета Bild сообщают, что Лига чемпионов будет доиграна в столице Португалии Лиссабоне, начиная со стадии 1/4 финала. Четвертьфиналы и полуфиналы будут проведены в формате одного матча.

Перед этим будут проведены ответные матчи 1/8 финала, которые не удалось сыграть в марте из-за пандемии: «Манчестер Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион» и «Барселона» – «Наполи».

В таком же формате с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом в одной стране будут доиграны Лига Европы (в Германии) и женская Лига чемпионов (в Испании).

Матч за Суперкубок УЕФА проведут в столице Венгрии Будапеште.

Изначально планировалось, что финал Лиги чемпионов в 2020 году примет Стамбул, а финал Лиги Европы – Гданьск.

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