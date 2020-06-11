СМИ: Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне в формате «финала восьми»

Сразу два источника в разных странах сообщили одинаковую информацию о том, как будет завершен сезон в европейских клубных турнирах.

Итальянский телеканал Sky Sport Italia и немецкая газета Bild сообщают, что Лига чемпионов будет доиграна в столице Португалии Лиссабоне, начиная со стадии 1/4 финала. Четвертьфиналы и полуфиналы будут проведены в формате одного матча.

Перед этим будут проведены ответные матчи 1/8 финала, которые не удалось сыграть в марте из-за пандемии: «Манчестер Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион» и «Барселона» – «Наполи».