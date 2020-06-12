Экс-игрок «Барселоны»: Черышев играет на высоком уровне. Если бы не травмы, мог бы добиться большего

Напомним, 29-летний игрок защищает цвета «летучих мышей» с 2018 года. В его активе 71 матч, 10 голов и шесть голевых передач.

«Черышев – воспитанник «Реала», всю карьеру провел в Ла Лиге. Он давно играет на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, мог бы добиться большего. Но что есть, то есть.

Думаю, он поможет «Валенсии» в оставшихся играх. А что будет летом – большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды», – цитируют Мендьету «Известия».