Футболисты «Уфы» в пятый раз прошли тестирование на коронавирус (фото)

Сегодня, 12 июня игроки «Уфы», а также тренерский штаб сдали анализы на коронавирусную инфекцию, о чем информирует клубная пресс-служба.
«Перед сегодняшней тренировкой наша команда собралась на стадионе «Нефтяник», где уже в пятый раз сдала тесты на COVID-19 и второй раз кровь на наличие антител к коронавирусу.
Наши парни переносят эту неприятную процедуру уже довольно безболезненно», – говорится в сообщении «Уфы».
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В текущем сезоне команда Вадима Евсеева занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.
В первом матче после паузы «Уфа» примет «Тамбов». Встреча состоится 21 июня и стартует в 15.00 мск.