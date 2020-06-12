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12 июня 10:14
автор: Гичунцев Артур

Футболисты «Уфы» в пятый раз прошли тестирование на коронавирус (фото)

Ранее стало известно, что чемпионат России, прерванный в марте, возобновится 19 июня.

Сегодня, 12 июня игроки «Уфы», а также тренерский штаб сдали анализы на коронавирусную инфекцию, о чем информирует клубная пресс-служба.

«Перед сегодняшней тренировкой наша команда собралась на стадионе «Нефтяник», где уже в пятый раз сдала тесты на COVID-19 и второй раз кровь на наличие антител к коронавирусу.

Наши парни переносят эту неприятную процедуру уже довольно безболезненно», – говорится в сообщении «Уфы».

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Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

В текущем сезоне команда Вадима Евсеева занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.

В первом матче после паузы «Уфа» примет «Тамбов». Встреча состоится 21 июня и стартует в 15.00 мск.

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