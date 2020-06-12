Форлан: Смолов пока не так результативен, но до конца сезона может доказать свою состоятельность

Экс-форвард мадридского «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Диего Форлан высказался об игре Федора Смолова в составе «Сельты», отметив, что нападающий может заявить о себе в конце сезона.

«Мне понравилось, как Смолов начал играть за «Сельту». Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не так результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность. Все-таки это опытный игрок, поигравший за сборную и в Лиге чемпионов.