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12 июня 11:13
автор: Гичунцев Артур

Форлан: Смолов пока не так результативен, но до конца сезона может доказать свою состоятельность

Российский футболист перебрался в Испанию минувшей зимой.

Экс-форвард мадридского «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Диего Форлан высказался об игре Федора Смолова в составе «Сельты», отметив, что нападающий может заявить о себе в конце сезона.

«Мне понравилось, как Смолов начал играть за «Сельту». Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не так результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность. Все-таки это опытный игрок, поигравший за сборную и в Лиге чемпионов.

В перспективе их дуэт с Яго Аспасом может быть очень эффективным. Если они сыграются, то сохранят «Сельте» место в Ла Лиге», – цитируют уругвайца «Известия».

Напомним, 30-летний форвард, принадлежащий «Локомотиву», пополнил ряды галисийского клуба 30 января 2020 года. За это время он провел шесть матчей и забил один гол. Это случилось в гостевом поединке с мадридским «Реалом».

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