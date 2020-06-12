«Урал» получил разрешение на допуск болельщиков в матче с «Рубином»

20 июня «Урал» примет на домашней арене казанский «Рубин» в матче 23-го тура РПЛ.

Как сообщает клубная пресс-служба, встречу могут посетить 3500 тысячи болельщиков. Соответствующее разрешение получено от Роспотребнадзора и руководства Свердловской области.

«По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Свердловской области, было принято решение о допуске болельщиков на стадион в количестве не более 10% от общей вместимости арены.

Таким образом, посетить каждый матч смогут около 3500 болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы.