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12 июня 11:30
автор: Гичунцев Артур

«Урал» получил разрешение на допуск болельщиков в матче с «Рубином»

Текущий сезон возобновится 19 июня.

20 июня «Урал» примет на домашней арене казанский «Рубин» в матче 23-го тура РПЛ.

Как сообщает клубная пресс-служба, встречу могут посетить 3500 тысячи болельщиков. Соответствующее разрешение получено от Роспотребнадзора и руководства Свердловской области.

«По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Свердловской области, было принято решение о допуске болельщиков на стадион в количестве не более 10% от общей вместимости арены.

Таким образом, посетить каждый матч смогут около 3500 болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, нынешний сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Это случилось в марте. Позже РФС сообщил, что чемпионат страны, как и Кубок России будут доиграны с минимальным количеством зрителей.

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Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural)

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Текущий сезон возобновится 19 июня.
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