ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 июня 12:34
автор: Гичунцев Артур

Защитник «Милана» Тео Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ»

Ранее он выступал за «Атлетико» и мадридский «Реал».

Защитник «Милана» Тео Эрнандес покинет чемпионат Италии по окончании сезона. Об этом сообщает Onda Cero.

Согласно источнику, французский футболист вернется на родину. Он уже договорился о трансфере в «ПСЖ».

Отмечается, что клуб отпустит этим летом Левена Курзава, а Эрнандес займет его место в составе. Также сообщается, что сумма сделки составит 50 млн евро.

Напомним, 22-летний защитник перешел в «Милан» летом 2019 года из «Реала». Сумма сделки составила 20 млн евро. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал три голевых паса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Екатерина Александрова. Малоизвестные факты о первой ракетке России«Спартак» завершил сбор в ТарасовкеМюнхен на финишной прямой к золотуРоман Широков сделал признание по поводу ЕфремоваРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымМалосолов об Овечкине: «Влился в общий хор дураков»
Томас Мюллер: Нам урезают зарплаты и обсуждают возможные трансферы. Парадокс
Ранее сообщалось, что чемпион Германии намерен укрепить полузащиту, а также линию атаки.
12.06.2020 13:31
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Микель Артета: Матч с «Манчестер Сити» будет особенным для меня
Встреча состоится 17 июня.
12.06.2020 12:51
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Защитник «Милана» Тео Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ»
Ранее он выступал за «Атлетико» и мадридский «Реал».
12.06.2020 12:34
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«Урал» получил разрешение на допуск болельщиков в матче с «Рубином»
Текущий сезон возобновится 19 июня.
12.06.2020 11:30
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Форлан: Смолов пока не так результативен, но до конца сезона может доказать свою состоятельность
Российский футболист перебрался в Испанию минувшей зимой.
12.06.2020 11:13
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«Либо помру, либо буду работать». Розанов рассказал о борьбе с раком
О болезни он узнал в январе 2019 года.
12.06.2020 10:49
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Футболисты «Уфы» в пятый раз прошли тестирование на коронавирус (фото)
Ранее стало известно, что чемпионат России, прерванный в марте, возобновится 19 июня.
12.06.2020 10:14
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Экс-игрок «Барселоны»: Черышев играет на высоком уровне. Если бы не травмы, мог бы добиться большего
До переезда на «Месталью» футболист защищал цвета «Реала», «Севильи» и «Вильярреала».
12.06.2020 09:10
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Стало известно, где пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Ранее сообщалось, что решающие матчи турнира состоятся в Лиссабоне (Португалия).
12.06.2020 08:30
Футбол
автор: Гичунцев Артур
СМИ: Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне в формате «финала восьми»
УЕФА должен объявить решение о завершении еврокубков 17 июня.
11.06.2020 23:28
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика