Защитник «Милана» Тео Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес покинет чемпионат Италии по окончании сезона. Об этом сообщает Onda Cero.

Согласно источнику, французский футболист вернется на родину. Он уже договорился о трансфере в «ПСЖ».

Отмечается, что клуб отпустит этим летом Левена Курзава, а Эрнандес займет его место в составе. Также сообщается, что сумма сделки составит 50 млн евро.

Напомним, 22-летний защитник перешел в «Милан» летом 2019 года из «Реала». Сумма сделки составила 20 млн евро. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал три голевых паса.