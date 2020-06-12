Микель Артета: Матч с «Манчестер Сити» будет особенным для меня

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед матчем с «Манчестер Сити» в 28-м туре АПЛ.

«Я соскучился по футболу. Не терпится вернуться к работе и заняться любимым делом. Конечно, матч с «Манчестер Сити» будет особенным для меня, потому что я провел в этой команде четыре года. Знаю всех игроков, и хорошо знаком с тренерским штабом.

«Арсенал» усердно готовится к матчу. Мы пытаемся научиться играть без зрителей. Для футболистов это непростой процесс, потому что именно болельщики заряжают их энергией и помогают добиваться побед», – цитирует испанца Sky Sports.