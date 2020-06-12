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12 июня 15:10
автор: Гичунцев Артур

Илья Геркус: Достоверно знаю, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в «Тоттенхэме»

По информации СМИ, переход мог состояться этой зимой.

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о сорвавшейся сделке по трансферу в «Тоттенхэм» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба мог перейти в «Тоттенхэм»? Я знаю, что это не чушь. Я знаю его агента – человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью его хотел. И знаю это достоверно.

Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал чемпионат мира в России в качестве комментатора Russia Today и обсуждал в том числе сборную России. Состав сборной России он знает очень хорошо. Я знаю, что Моуринью хотел Дзюбу. Не знаю подробностей и что конкретно он говорил, но такой вариант был, это правда.

Почему сделка не состоялась? Потому что он нужен «Зениту». «Зенит» хочет выигрывать титулы. У клуба одна звезда, а хотят, чтобы было две. А как без Дзюбы? Никак. Я бы тоже сомневался – такой игрок самим нужен», – сказал Геркус YouTube-каналу ФУХ.

В текущем сезоне 31-летний Дзюба отыграл 28 матчей, забил 15 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что чемпион России продлит с ним контракт, который истекает по окончании этого сезона.

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Илья Геркус: Достоверно знаю, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в «Тоттенхэме»
По информации СМИ, переход мог состояться этой зимой.
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