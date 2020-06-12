Илья Геркус: Достоверно знаю, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в «Тоттенхэме»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о сорвавшейся сделке по трансферу в «Тоттенхэм» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба мог перейти в «Тоттенхэм»? Я знаю, что это не чушь. Я знаю его агента – человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью его хотел. И знаю это достоверно.

Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал чемпионат мира в России в качестве комментатора Russia Today и обсуждал в том числе сборную России. Состав сборной России он знает очень хорошо. Я знаю, что Моуринью хотел Дзюбу. Не знаю подробностей и что конкретно он говорил, но такой вариант был, это правда.