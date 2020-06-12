Доменико Тедеско: Надеюсь, после паузы мы продолжим подъем. У «Спартака» очень молодой состав

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о перспективах своей команды.

«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперед шаг за шагом, – отметил Тедеско в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung. – Мы находимся в середине таблицы и стабильно набираем очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъем. У нас очень молодой состав: в последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем в дубле».

Московская команда возобновит сезон 20 июня выездным матчем против тульского «Арсенала». После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков.