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12 июня 22:02
автор: Шарафудинов Виктор

Мусаев рассказал, когда получит лицензию Pro и официально станет главным тренером «Краснодара»

По факту специалист руководит командой с апреля 2018 года.

Мурад Мусаев на следующей неделе надеется получить тренерскую лицензию Pro. Это позволит ему официально стать главным тренером ФК «Краснодар».

«15 июня вступительный экзамен. Если все будет хорошо, то 16 июня могу быть заявлен как главный тренер», – заявил 36-летний Мусаев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

После 22 туров «Краснодар» занимает третье место в чемпионате России, на 9 очков отставая от «Зенита» и уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям. 21 июня команда Мусаева примет дома «Динамо» в первом матче после 3-месячной паузы.

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