Александр Кокорин: Тюрьма ничему не научила

В октябре 2018 года в результате драк с участием Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого пострадали водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО в сентябре прошлого года, а Протасовицкий – в ноябре.

«Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма. Ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому там не желаю жизни, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно все делать аккуратненько», – рассказал Кокорин в прямом эфире на канале Александра Алиева «Кент» в YouTube.

Выступая за «Сочи» на правах аренды, принадлежащий «Зениту» Кокорин в 4 матчах весенней части сезона забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.