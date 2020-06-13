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Юрий Белоус: Семину больше подходит старая английская модель клуба
13 июня 09:37
автор: Зибрак Артем

Юрий Белоус: Семину больше подходит старая английская модель клуба

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» высказался о замене в «Локомотиве» Юрия Семина на Марко Николича.

«Юрию Павловичу больше подходит английская модель, когда главный тренер параллельно исполняет функции генменеджера и спортивного директора. Впрочем, даже в АПЛ от этого почти все давно ушли, - заявил Белоус «Советскому спорту». - В «Локомотиве» у Семина долгие годы был особый статус. Ведь он выстраивал клуб, по сути, с нуля вместе с Валерием Филатовым. А потом произошло то, что происходит в любой сфере. Чем дольше человек находится на одном месте, тем ему сложнее оценивать свою роль. В конце концов, судя по всему, позиции Семина и совета директоров разошлись настолько, что дальнейшее взаимодействие стало невозможным. При этом я уверен, что при желании он легко найдет работу. Тренировал же Семин «Мордовию», «Габалу», киевское «Динамо». Я встречался с Игорем Суркисом, он был очень доволен Юрием Павловичем».

Напомним, что «Локомотив» не стал продлевать контракт 73-летнего специалиста, истекший 31 мая. С 1 июня к обязанностям главного тренера команды приступил 40-летний серб Марко Николич. По мнению Белоуса, оценку его работы можно будет дать по итогам следующего сезона, а не ближайших восьми туров РПЛ-2019/20, которая возобновится 19 июня.

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