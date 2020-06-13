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13 июня 10:17
автор: Шарафудинов Виктор

«Ювентус» хочет продать Рэмзи

При огромной зарплате валлиец довольно редко попадает в стартовый состав «Старой синьоры».

The Daily Mail сообщает, что туринский «Ювентус» выставил на трансфер 29-летнего полузащитника сборной Уэльса Аарона Рэмзи.

Руководство чемпионов Италии намерено разгрузить зарплатную ведомость на фоне финансовых трудностей из-за последствий пандемии коронавируса.

Как сообщает британское издание, Рэмзи в Турине зарабатывает 450 тысяч евро в неделю, т.е. более 23 миллионов в год. При этом валлиец в нынешнем сезоне сыграл в серии А 15 матчей, лишь 9 раз выйдя на поле в стартовом составе «Ювентуса». В этих встречах Аарон забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Рэмзи перешел в туринский клуб из лондонского «Арсенала» в июле прошлого года в качестве свободного агента. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года, а нынешняя трансферная стоимость оценивается в 28 млн евро.

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