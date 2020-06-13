«Ювентус» хочет продать Рэмзи

Как сообщает британское издание, Рэмзи в Турине зарабатывает 450 тысяч евро в неделю, т.е. более 23 миллионов в год. При этом валлиец в нынешнем сезоне сыграл в серии А 15 матчей, лишь 9 раз выйдя на поле в стартовом составе «Ювентуса». В этих встречах Аарон забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Рэмзи перешел в туринский клуб из лондонского «Арсенала» в июле прошлого года в качестве свободного агента. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года, а нынешняя трансферная стоимость оценивается в 28 млн евро.