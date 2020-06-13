ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 июня 10:40
автор: Шарафудинов Виктор

Сергей Хусаинов: В нынешней ситуации судьи в РПЛ будут допускать много ошибок

Бывший арбитр ФИФА прокомментировал предстоящий рестарт чемпионата России.

Сергей Хусаинов считает, что после 3-месячной вынужденной паузы судьи будут допускать больше непреднамеренных ошибок.

«Конечно же, будут ошибки, – заявил Хусаинов в интервью Rusfootball.info – Будет больше ненамеренных ошибок. Это все ожидаемо. Можно быть превосходно подготовленным физически, но, не имея в последнее время практики боевых полетов, на поле будет очень сложно. Особенно в таком высокопрофессиональном турнире, как РПЛ, где каждая копейка на счету. Без практики очень и очень сложно ожидать качественного судейства.

Правила для всех едины, они не зависят от скоростей, надо только их правильно и своевременно толковать. Для того, чтобы быть близков к игровому моменту, судье нужно быть в тонусе. Быть готовым не только быстро бежать, но и читать игру. Само понимание игры, понимание, куда пойдет атака…

Если кто-то не сидел на диванчике и занимался самоподготовкой, он, думаю, в состоянии вспомнить повадки и манеру игры того или иного футболиста РПЛ. И тогда, думаю, судья будет готов. Но это все равно не исключает высокой вероятности ошибок при вынесении решений на футбольном поле. В нынешней ситуации это неизбежно».

Рестарт футбольного сезона в России намечен на 19 июня. До вынужденной паузы из-за пандемии команды РПЛ сыграли 22 тура из 30.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Премьера новой BMW 4 серии G22Твиттер удалил китайскую «дезинформационную сеть, связанную с государством»Старт продаж гибридного кроссовера RAV4«Дура законченная»: озвучена причина конфликта женщинГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим ЕфремоваНаставить футболиста на путь истинный не смогла даже тюрьма?
Сергей Хусаинов: В нынешней ситуации судьи в РПЛ будут допускать много ошибок
Бывший арбитр ФИФА прокомментировал предстоящий рестарт чемпионата России.
13.06.2020 10:40
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Ювентус» хочет продать Рэмзи
При огромной зарплате валлиец довольно редко попадает в стартовый состав «Старой синьоры».
13.06.2020 10:17
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична
Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична
Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» поделился мнением о планах владельца красно-белых Леонида Федуна.
13.06.2020 09:44
Футбол
автор: Зибрак Артем
Нападающий «Ривер Плейта» Борре может перейти в «Зенит»
В сезоне-2019/20 колумбийский форвард стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Аргентины.
13.06.2020 09:42
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Юрий Белоус: Семину больше подходит старая английская модель клуба
Юрий Белоус: Семину больше подходит старая английская модель клуба
Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» высказался о замене в «Локомотиве» Юрия Семина на Марко Николича.
13.06.2020 09:37
Футбол
автор: Зибрак Артем
Стефано Пиоли: Теперь «Милан» должен пробиться в еврокубки через серию А
Красно-черным не удалось выйти в финал Кубка Италии.
13.06.2020 09:28
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Маурицио Сарри: «Ювентус» играл хорошо в первые 30 минут
Нулевая ничья с «Миланом» вывела туринский клуб в финал Кубка Италии.
13.06.2020 09:12
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Брешиа» будет судиться с Балотелли и Райолой
Клуб хочет наказать нападающего и его агента за клевету.
13.06.2020 08:48
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Александр Кокорин: Тюрьма ничему не научила
Нападающий «Зенита» вышел на свободу по УДО осенью прошлого года.
13.06.2020 08:35
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Валенсия» упустила победу над «Леванте», пропустив на последней минуте с пенальти
Черышев вышел на замену в концовке встречи.
13.06.2020 08:10
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика