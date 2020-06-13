Сергей Хусаинов: В нынешней ситуации судьи в РПЛ будут допускать много ошибок

Сергей Хусаинов считает, что после 3-месячной вынужденной паузы судьи будут допускать больше непреднамеренных ошибок.

«Конечно же, будут ошибки, – заявил Хусаинов в интервью Rusfootball.info – Будет больше ненамеренных ошибок. Это все ожидаемо. Можно быть превосходно подготовленным физически, но, не имея в последнее время практики боевых полетов, на поле будет очень сложно. Особенно в таком высокопрофессиональном турнире, как РПЛ, где каждая копейка на счету. Без практики очень и очень сложно ожидать качественного судейства.

Правила для всех едины, они не зависят от скоростей, надо только их правильно и своевременно толковать. Для того, чтобы быть близков к игровому моменту, судье нужно быть в тонусе. Быть готовым не только быстро бежать, но и читать игру. Само понимание игры, понимание, куда пойдет атака…