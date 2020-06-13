«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу

Sportowe Fakty сообщают, что левый защитник Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Польские журналисты утверждают, что представители московского клуба уже связались с агентами футболиста. «Локомотив» якобы готов заплатить 8 миллионов евро за трансфер, и Реца должен заменить в команде другого поляка Мацея Рыбуса, который перейдет в один из турецких клубов в качестве свободного агента.

Летом 2018-го «Аталанта» приобрела Рецу у плоцкой «Вислы» за 3,7 млн евро, но он сыграл лишь 5 матчей за клуб из Бергамо. В прошлом году его отдали в аренду СПАЛу. В нынешнем сезоне Аркадиуш сыграл в серии А 18 матчей, отдав 1 результативную передачу.