ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 июня 15:33
автор: Шарафудинов Виктор

«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу

В нынешнем сезоне 24-летний футболист выступает на правах аренды за СПАЛ.

Sportowe Fakty сообщают, что левый защитник Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Польские журналисты утверждают, что представители московского клуба уже связались с агентами футболиста. «Локомотив» якобы готов заплатить 8 миллионов евро за трансфер, и Реца должен заменить в команде другого поляка Мацея Рыбуса, который перейдет в один из турецких клубов в качестве свободного агента.

Летом 2018-го «Аталанта» приобрела Рецу у плоцкой «Вислы» за 3,7 млн евро, но он сыграл лишь 5 матчей за клуб из Бергамо. В прошлом году его отдали в аренду СПАЛу. В нынешнем сезоне Аркадиуш сыграл в серии А 18 матчей, отдав 1 результативную передачу.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Бой Хабиба и Гэтжи может состояться в сентябреДве трети спонсоров неуверенны в Токийской Олимпиаде: опрос«Тамбов» и «Нижний Новгород» хотят поменяться местами и лигами«Дура законченная»: озвучена причина конфликта женщинГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим ЕфремоваГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу
В нынешнем сезоне 24-летний футболист выступает на правах аренды за СПАЛ.
13.06.2020 15:33
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Николич и его помощники присоединились к игрокам «Локомотива» на клубной базе
Сербский тренер стал преемником Юрия Семина.
13.06.2020 15:11
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Гвардиоле в «Манчестер Сити» нужен Коутиньо
«Барселона» ищет покупателя для бразильского полузащитника.
13.06.2020 15:00
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Алексей Сафонов: Вагнер Лав и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный
Футбольный агент прокомментировал перспективу возвращения бразильского нападающего в ЦСКА.
13.06.2020 14:28
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Иммобиле собирается продлить контракт с «Лацио» до 2025 года
В нынешнем сезоне нападающий сборной Италии возглавляет список лучших бомбардиров серии А.
13.06.2020 14:16
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Агент Борре прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему «Ривер Плейта»
Колумбиец в минувшем сезоне стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Аргентины.
13.06.2020 13:47
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Торпедо» начало сбор на базе в Бронницах
Команда Сергея Игнашевича готовится к новому сезону ФНЛ.
13.06.2020 13:38
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Пари Сен-Жермен» отказался от трансфера Кулибали
Французский клуб не готов платить «Наполи» 110 миллионов за сенегальского защитника.
13.06.2020 12:32
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
На следующей неделе «Тамбов» собирается погасить долги за использование стадиона в Саранске
Команда играла на «Мордовия Арене» в прошлом году.
13.06.2020 12:22
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Иммобиле из «Лацио»
В нынешнем сезоне нападающий сборной Италии забил 27 голов в 26 матчах серии А.
13.06.2020 12:07
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика