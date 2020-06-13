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13 июня 16:00
автор: Шарафудинов Виктор

Марко Николич: Впереди у «Локомотива» восемь финалов. Хотим играть в Лиге чемпионов

Сегодня серб впервые провел тренировку со своей новой командой.

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич и его ассистенты после прохождения карантина приступили к своим обязанностям.

Ранее преемник Юрия Семина вместе со своими помощниками – тренером по физподготовке Гораном Басаричем и аналитиком Радойе Смиляничем – наблюдали за всеми тренировками команды в режиме онлайн.

«Я очень рад быть здесь, – сказал Николич в интервью пресс-службе клуба. – Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс. Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля. Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Сейчас могу чуть-чуть говорить по-русски. Понимаю, когда кто-то говорит по-русски, но медленно. Думаю, через два месяца буду хорошо говорить на русском языке».

Первый матч под руководством Николича железнодорожники проведут на своем поле против «Оренбурга» в воскресенье 21 июня.

После 22 туров «Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, отставая на 9 очков от «Зенита» и опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.

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