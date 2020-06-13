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13 июня 16:40
автор: Ефимов Андрей

Дмитрий Булыкин: Перерыв в чемпионате будет проблемой для всех команд

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что пауза в чемпионате не должна помешать командам высокого уровня показывать хороший футбол.

- Понятное дело, что перерыв будет для всех команд проблемой, но посмотрим, кто как справится. Но командам высокого уровня это не должно помешать показывать хороший футбол, - приводит слова Булыкина «РИА Новости».

Добавим, что первый матч после возобновления чемпионата «Локомотив» проведет под руководством сербского тренера Марко Николича. В воскресенье, 21 июня, железнодорожники на своем поле сыграют против «Оренбурга».

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая девять очков лидирующему в чемпионате «Зениту» и опережая идущий на третьей строчке «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.

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