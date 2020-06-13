Максим Деменко: «Зенит» свои очки наберет и станет чемпионом

- «Зенит» свои очки наберет и станет чемпионом. Если только не произойдет ЧП и он не провалится, но пять замен в матче и сильный состав позволяют команде быть немного спокойной, все же девять очков – это недосягаемо для конкурентов, - цитирует Деменко «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата «Зенит» 20 июня в гостях сыграет против ЦСКА. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга уверено лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Локомотив» на девять очков.