«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1. В составе «Сочи» голами отметились Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин (пен.) и Кирилл Заика, у «Краснодара» отличился Вандерсон (пен.).

Добавим, что в первом матче после возобновления чемпионата «Сочи» 19 июня на своем поле сыграют против «Ростова», а «Краснодар» 21 числа дома встретится с «Динамо».

Отметим, что после 22 туров чемпионата «Краснодар», имея в активе 41 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Сочи» с 24 очками занимает 12-е место.