Леон Горецка: Счастлив, что забил гол, благодаря которому во вторник «Бавария» может стать чемпионом

«Эмоции после матча очень позитивные, – цитирует Горецку официальный сайт «Баварии». – Я невероятно счастлив, что забил этот гол на последних минутах, благодаря которому во вторник мы можем стать чемпионами. Сегодня было невероятно тяжело, у «Боруссии» был хороший план на игру. Психологически тяжело, когда приходится отыгрываться.

Сегодня у нас были другие футболисты на поле, что значительно повлияло на наш план. Как правило на протяжении всех 90 минут мы активно прессингуем, но сегодня мы действовали более оборонительно, хотели располагаться более компактно. Хорошо, что в итоге мы победили. Мы хотим победить в Бремене и привезти салатницу в Мюнхен».

За три тура до конца чемпионата команда Ханса-Дитера Флика в турнирной таблице опережает дортмундскую «Боруссию» на 7 очков. Для оформления восьмого кряду чемпионского титула «Баварии» достаточно во вторник 16 июня выиграть выездной матч против бременского «Вердера».