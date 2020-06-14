«Крылья Советов» и «Рубин» опять сыграли вничью в товарищеском матче

Клубы РПЛ «Крылья Советов» и «Рубин» в субботу 13 июня провели спарринг в Самаре. Товарищеская встреча завершилась вничью 1:1.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу самарского клуба.

Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Самара Арена». Обе команды не реализовали пенальти, а в составе «Крыльев» гол забил Никита Чернов.

Этот спарринг стал для соперников вторым за неделю. 8 июня команды Миодрага Божовича и Леонида Слуцкого с таким же счетом 1:1 сыграли вничью в Казани на «Ак Барс Арене».

Рестарт чемпионата России намечен на 19 июня. В этот день «Крылья Советов» примут «Ахмат». «Рубин» 20 июня встретится на выезде с «Уралом».