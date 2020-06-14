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14 июня 14:49
автор: Шарафудинов Виктор

Александр Медведев: Новости о трансферах «Зенита» – это игры агентов

Генеральный директор петербургского клуба прокомментировал информацию СМИ о возможных покупках.

За последнее время пресса сообщила об интересе «Зенита» к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани, к хавбеку «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому, а также к нападающим «Бешикташа» и «Ривер Плейта» Умуту Найыру и Сантосу Борре. Все эти слухи прокомментировал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

«Это игры не разума, а игры агентов, которые часто преследуют одну цель – поднять стоимость того или иного игрока. Мы перейдем к стадии переговоров после выигрыша титула чемпионов России», – заявил Медведев в интервью «РИА Новости».

После 22 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая на 9 очков «Локомотив» и «Краснодар». 20 июня команда Сергея Семака сыграет в гостях с ЦСКА в первом матче после трехмесячной паузы.

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