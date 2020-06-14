В «Роторе» опровергли возможный уход Хацкевича

Генеральный директор ФК «Ротор» Андрей Рекечинский заявил, что у белорусский тренер Александр Хацкевич продолжит работу с командой.

«Информация об уходе Хацкевича не соответствует действительности, он продолжит работу в клубе», – рассказал Рекечинский в интервью ТАСС.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор» в декабре прошлого года. В марте волоградцы успели провести лишь два официальных матча под руководством белоруса.

Первенство ФНЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса. По итогам 27 туров «Ротор» занял первое место и получил право выступить в РПЛ в следующем сезоне.