ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 июня 15:00
автор: Шарафудинов Виктор

В «Роторе» опровергли возможный уход Хацкевича

Волгоградский клуб в следующем сезоне впервые за 14 лет сыграет в элитном дивизионе.

Генеральный директор ФК «Ротор» Андрей Рекечинский заявил, что у белорусский тренер Александр Хацкевич продолжит работу с командой.

«Информация об уходе Хацкевича не соответствует действительности, он продолжит работу в клубе», – рассказал Рекечинский в интервью ТАСС.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор» в декабре прошлого года. В марте волоградцы успели провести лишь два официальных матча под руководством белоруса.

Первенство ФНЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса. По итогам 27 туров «Ротор» занял первое место и получил право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Месси установил уникальный рекорд чемпионатов ИспанииSony показала дизайн PlayStation 5 и эксклюзивы для новой консолиШумахеру сделают еще одну операциюДекольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизу«Простите, женщины, но я — натуралка», - КлишинаВечно беременная многократная ЧМ по гимнастике сделала признание
Нобель Арустамян: С 1 августа Аршавин войдет в структуру «Зенита»
Бывший нападающий сборной России станет заместителем спортивного директора.
14.06.2020 15:41
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
В «Роторе» опровергли возможный уход Хацкевича
Волгоградский клуб в следующем сезоне впервые за 14 лет сыграет в элитном дивизионе.
14.06.2020 15:00
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Александр Медведев: Новости о трансферах «Зенита» – это игры агентов
Генеральный директор петербургского клуба прокомментировал информацию СМИ о возможных покупках.
14.06.2020 14:49
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Сборная России запустила флешмоб в социальных сетях
Болельщикам предлагают делиться воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года.
14.06.2020 14:00
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Лукас Айртон: «Спартак» будет хорошо готов к возобновлению сезона. Надеемся выиграть трофей
20 июня красно-белые в первом матче после трехмесячной паузы сыграют в гостях с тульским «Арсеналом».
14.06.2020 12:16
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва может перейти в «Эвертон»
Бразильский защитник станет свободным агентом 30 июня.
14.06.2020 12:07
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Крылья Советов» и «Рубин» опять сыграли вничью в товарищеском матче
Игра состоялась в Самаре.
14.06.2020 11:49
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Один из футболистов «Норвича» заразился коронавирусом
19 июня команде предстоит матч против «Саутгесптона».
14.06.2020 11:37
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Главный тренер сборной Голландии Куман перед инфарктом переболел коронавирусом
В крови 57-летнего специалиста были обнаружены антитела.
14.06.2020 10:40
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Арсенал» может обменять Мхитаряна на Клюйверта с доплатой
Лондонский клуб обсуждает сделку с «Ромой».
14.06.2020 10:09
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика