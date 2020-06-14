Нобель Арустамян: С 1 августа Аршавин войдет в структуру «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян на своем телеграм-канале в твиттере сообщил о том, что Андрей Аршавин вскоре станет заместителем спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты.

«Рибалта предложил Аршавину стать зенитовским Недведом, – написал Арустамян. – Андрей возвращается домой

С 1 августа Андрей Аршавин войдет в структуру Зенита. Клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше.

Изначально Аршавина видели руководителем академии, но Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем. Испанец хочет видеть его у себя в помощниках и передать свои контакты и знания – после чего передать и дела. Такой план Хавьер изложил гендиректору Александру Медведеву.

Аршавина слишком хорошо знают в Европе, чтобы этим не воспользоваться. Изначально сложно было примерить на Андрея пост главы академии. Работа эта новая для Аршавина, но все же рутинная и почти не видная публике – долгие разговоры с родителями, тренерами...

Ситуация Аршавина похожа на то, что уже произошло с Павлом Недведом в Ювентусе. Павел, тоже звезда своего клуба, по окончании карьеры игрока пришел в менеджмент без конкретных полномочий. Но занял место в совете директоров – и через какое-то время получил пост вице-президента. Сейчас Недвед – вторая-третья фигура в клубе, наравне с Аньелли и Паратичи.

Думаю, именно такой пример вдохновил Рибалту, который в свое время работал в «Юве». Логика четкая: Андрей обретет опыт в спортивном департаменте, и затем получит уже ключевую роль в Зените».

Ранее должность заместителя Рибалты занимал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Аршавин играл за главную команду «Зенита» с 2000 по 2008 годы, а также в сезоне-2011/12, и с 2013-го по 2015-й. Всего на его счету 376 матчей, 80 голов и 123 результативные передачи в составе петербургского клуба.