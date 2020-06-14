ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 июня 16:48
автор: Ефимов Андрей

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в контрольном матче

Футболисты «Локомотива» одержали победу над «Тамбовом» в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал 21-летний полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский (61-я минута).

Добавим, что в первом матче после возобновления сезона «Локомотив» 21 июня сыграет на своем поле с «Оренбургом», а «Тамбов» в тот же день на выезде встретится с «Уфой».

После 22 туров «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему «Зениту» девять очков. «Тамбов», набравший 25 очков на момент приостановки чемпионата, расположился на 11-м месте.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого домаСаудовская принцесса рекомендована к членству в Исполкоме МОКБольшинство встреч доигровки РПЛ будут показаны на федеральном канале«Простите, женщины, но я — натуралка», - КлишинаРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Атлетиком»
Футболисты «Атлетико» не смогли переиграть «Атлетик» в выездном матче 28-го тура чемпионата Испании.
14.06.2020 16:57
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в контрольном матче
Футболисты «Локомотива» одержали победу над «Тамбовом» в товарищеском матче со счетом 1:0.
14.06.2020 16:48
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Миранчуки, Баринов и Кверквелия вернутся к тренировкам с командой на следующей неделе
В ближайшее время сразу несколько игроков «Локомотива» вернутся к тренировкам в общей группе.
14.06.2020 16:40
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Нобель Арустамян: С 1 августа Аршавин войдет в структуру «Зенита»
Бывший нападающий сборной России станет заместителем спортивного директора.
14.06.2020 15:41
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
В «Роторе» опровергли возможный уход Хацкевича
Волгоградский клуб в следующем сезоне впервые за 14 лет сыграет в элитном дивизионе.
14.06.2020 15:00
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Александр Медведев: Новости о трансферах «Зенита» – это игры агентов
Генеральный директор петербургского клуба прокомментировал информацию СМИ о возможных покупках.
14.06.2020 14:49
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Сборная России запустила флешмоб в социальных сетях
Болельщикам предлагают делиться воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года.
14.06.2020 14:00
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Лукас Айртон: «Спартак» будет хорошо готов к возобновлению сезона. Надеемся выиграть трофей
20 июня красно-белые в первом матче после трехмесячной паузы сыграют в гостях с тульским «Арсеналом».
14.06.2020 12:16
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва может перейти в «Эвертон»
Бразильский защитник станет свободным агентом 30 июня.
14.06.2020 12:07
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Крылья Советов» и «Рубин» опять сыграли вничью в товарищеском матче
Игра состоялась в Самаре.
14.06.2020 11:49
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика