«Локомотив» обыграл «Тамбов» в контрольном матче

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал 21-летний полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский (61-я минута).

Добавим, что в первом матче после возобновления сезона «Локомотив» 21 июня сыграет на своем поле с «Оренбургом», а «Тамбов» в тот же день на выезде встретится с «Уфой».

После 22 туров «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему «Зениту» девять очков. «Тамбов», набравший 25 очков на момент приостановки чемпионата, расположился на 11-м месте.