«Атлетико» установил клубный рекорд по количеству ничьих в одном в чемпионате

Встреча прошла в Бильбао в рамках 28-го тура чемпионата Испании и завершилась со счетом 1:1. Эта ничья стала для «Атлетико» 13-й в нынешнем чемпионате, что является новым рекордом для мадридской команды в чемпионатах Испании.
Отметим, что после этой игры «Атлетико» набрал 46 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице примеры. В следующем туре мадридская команда на выезде поле сыграет против «Осасуны».
13 - El Atlético de Madrid ha empatado 13 partidos esta temporada en LaLiga, igualando su récord en una campaña de Primera División en su historia con todavía 10 partidos por disputar. Tablas. pic.twitter.com/7ABwGob8iz— OptaJose (@OptaJose) June 14, 2020