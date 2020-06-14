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14 июня 18:00
автор: Ефимов Андрей

«Атлетико» установил клубный рекорд по количеству ничьих в одном в чемпионате

В воскресенье футболисты мадридского клуба сыграли на выезде вничью с «Атлетиком».

Встреча прошла в Бильбао в рамках 28-го тура чемпионата Испании и завершилась со счетом 1:1. Эта ничья стала для «Атлетико» 13-й в нынешнем чемпионате, что является новым рекордом для мадридской команды в чемпионатах Испании.

Отметим, что после этой игры «Атлетико» набрал 46 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице примеры. В следующем туре мадридская команда на выезде поле сыграет против «Осасуны».

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