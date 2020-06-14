«Майнц» на своем поле уступил «Аугсбургу»

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал Флориан Нидерлехнер, отличившийся на первой минуте встречи.

Отметим, что «Аугсбург» в третий раз за чемпионат отличился на первой минуте встречи, ранее подобного результата удавалось добиться только «Дуйсбургу» (сезон-1974/75) и «Саарбрюккену» (1985/86).

После этой игры «Аугсбург» набрал 35 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице бундеслиги, «Майнц» с 31 очком занимает 15-ю строчку в чемпионате.

В следующем туре «Майнц» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Аугсбург» на своем поле встретится с «Хоффенхаймом».