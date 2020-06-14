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14 июня 20:21
автор: Ефимов Андрей

Роман Широков: Не думаю, что тренерский штаб «Локомотива» будет что-то кардинально менять

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что новый тренерский штаб «Локомотива» не будет серьезно менять игру команды.

- «Локомотиву» необходимо хорошо доиграть сезон, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Все находятся в одной лодке. Если лидеры команды хотели, чтобы Семин остался, то сейчас другая ситуация. Есть другой тренер, с которым нужно добиваться результата. Не думаю, что тренерский штаб будет что-то кардинально менять. Они просто будут играть так, как играли при Семине. Частично что-то будет от Николича, но в основном все останется от Юрия Палыча, - рассказал Широков в эфире «Матч ТВ».

В первом матче после возобновления сезона «Локомотив» 21 июня сыграет на своем поле с «Оренбургом». После 22 туров железнодорожники занимают вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему «Зениту» девять очков.

Напомним, что Николич официально стал главным тренером «Локомотива» 1 июня. На этом посту сербский специалист сменил Юрия Семина, который покинул команду днем ранее в связи с истечением срока контракта.

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