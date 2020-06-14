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«Шальке» не смог обыграть «Байер», доведя свою серию без побед до 13 матчей
14 июня 20:55
автор: Ефимов Андрей

«Шальке» не смог обыграть «Байер», доведя свою серию без побед до 13 матчей

Футболисты «Шальке» упустили победу над «Байером» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Даниэль Калиджиури (51-я минута, пен.), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Шальке» Хуан Гонсалес (81).

Отметим, что «Шальке» продлил свою серию без побед в чемпионате до 13 матчей, последний раз клуб из Гельзенкирхена выигрывал 17 января в матче 18-го тура против «Боруссии» (Менхенгладбах).

После этой игры «Шальке» набрал 39 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице бундеслиги, «Байер» с 57 очками расположился на четвертой строчке.

В следующем туре «Байер» на своем поле сыграет против «Кельна», а «Шальке» в гостях встретится с «Айнтрахтом».

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