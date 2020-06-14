Спортивный директор «ПСЖ»: Не верю, что летом будут трансферы за 100 миллионов евро

- То, что произошло, затронуло всю планету, но это также будет ощущаться на трансферном рынке. Говорят, что мы потеряли около 200 миллионов евро? Да, это, вероятно, близко к этому. Я не верю, что этим летом будут трансферы за 100 миллионов евро, поскольку никто не может позволить себе тратить такие деньги, даже мы.

У нас очень серьезные потери в «ПСЖ». Теперь нам необходимо стать более креативными и находить не слишком дорогие решения. С некоторыми коррективами, в независимости от тех, кто покинет нас летом, «ПСЖ» сможет оставаться конкурентоспособной командой, - передает слова Леонардо Football Italia со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.