Марко Николич: Мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до этого

- Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до этого, и внести в него некоторые изменения. Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат – мы должны попасть в Лигу чемпионов, - приводит слова Николича пресс-служба московской команды.

Напомним, что сербский специалист Марко Николич официально стал главным тренером «Локомотива» 1 июня. На этом посту он сменил Юрия Семина, который покинул команду днем ранее в связи с истечением срока контракта.