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14 июня 22:44
автор: Ефимов Андрей

Вадим Евсеев: Ровно неделя до матча с «Тамбовом», время пролетело незаметно

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

«Ровно неделя до матча «Уфы» с «Тамбовом». Время пролетело незаметно: карантин, сбор в Аше, неделя тренировок на «Нефтянике». Провел утром занятие, восстановительного плана. После чего дал команде выходной, пусть отдохнут и потом начнем подготовку непосредственно к первой игре после долгой паузы», - написал Евсеев в своем «инстаграм».

Добавим, что после 22 туров чемпионата «Уфа» набрала 27 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В первом матче после возобновления сезона уфимская команда 21 июня дома встретится с «Тамбовом».

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Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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