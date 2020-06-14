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14 июня 23:55
автор: Ефимов Андрей

Зинедин Зидан: Могли выиграть встречу со счетом 3:0, но немного расслабились во втором тайме

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:1).

- Вторая половина встречи далась нам тяжело. Возможно, оказались не готовы физически. Но у нас есть три очка, что очень важно. Могли выиграть встречу со счетом 3:0, потому что первая часть была хороша во всем, но, возможно, во втором тайме мы немного расслабились.

Нам необходимо было произвести замены. Во-первых, Карвахаль вывихнул лодыжку, далее Рамос почувствовал дискомфорт, а Азар давно не играл. Но не думаю, что именно эти замены повлияли на ход встречи, - приводит слова Зидана Marca.

После этой игры «Реал» набрал 59 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице примеры. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Валенсии».

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Зинедин Зидан: Могли выиграть встречу со счетом 3:0, но немного расслабились во втором тайме
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