Широков – про «Локомотив»: Частично что-то будет от Николича, но в основном – от Юрия Палыча

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что новый тренер «Локомотива» Марко Николич не будет менять игровой стиль команды до конца текущего сезона.

«Локомотиву» необходимо хорошо доиграть сезон, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Все находятся в одной лодке. Если лидеры команды хотели, чтобы Семин остался, то сейчас другая ситуация. Есть другой тренер, с которым нужно добиваться результата.

Не думаю, что тренерский штаб будет что-то кардинально менять. Они просто будут играть так, как играли при Семине. Частично что-то будет от Николича, но в основном все останется от Юрия Палыча», – цитирует Широкова «Матч ТВ».

В данный момент «Локомотив» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 41 очко. После паузы, вызванной пандемией коронавируса, столичный клуб примет в Москве «Оренбург».