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15 июня 08:40
автор: Гичунцев Артур

Широков – про «Локомотив»: Частично что-то будет от Николича, но в основном – от Юрия Палыча

Сербский специалист возглавил команду 1 июня.

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что новый тренер «Локомотива» Марко Николич не будет менять игровой стиль команды до конца текущего сезона.

«Локомотиву» необходимо хорошо доиграть сезон, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Все находятся в одной лодке. Если лидеры команды хотели, чтобы Семин остался, то сейчас другая ситуация. Есть другой тренер, с которым нужно добиваться результата.

Не думаю, что тренерский штаб будет что-то кардинально менять. Они просто будут играть так, как играли при Семине. Частично что-то будет от Николича, но в основном все останется от Юрия Палыча», – цитирует Широкова «Матч ТВ».

В данный момент «Локомотив» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 41 очко. После паузы, вызванной пандемией коронавируса, столичный клуб примет в Москве «Оренбург».

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Широков – про «Локомотив»: Частично что-то будет от Николича, но в основном – от Юрия Палыча
Сербский специалист возглавил команду 1 июня.
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