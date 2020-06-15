Жена Песьякова: Я уже мало понимаю, где реальная опасность, а где спланированный фарс

Ксения Песьякова, супруга голкипера «Ростова» Сергея Песькова, высказалась о текущей ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.

«Честно говоря, я уже мало что понимаю: где реальная опасность, а где надуманный спланированный фарс и попытка сделать из всех идиотов. И то, и другое одинаково страшно», – написала Песьякова в своем Instagram.

Ранее стало известно, что чемпионат России, прерванный в марте, возобновят 19 июня. Что касается Песьякова, то в текущем сезоне он провел 12 матчей, пропустил 18 голов и дважды оставлял ворота «сухими».