ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 июня 09:21

Жена Песьякова: Я уже мало понимаю, где реальная опасность, а где спланированный фарс

Супруга футболиста рассказала о своем отношении к коронавирусу.

Ксения Песьякова, супруга голкипера «Ростова» Сергея Песькова, высказалась о текущей ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.

«Честно говоря, я уже мало что понимаю: где реальная опасность, а где надуманный спланированный фарс и попытка сделать из всех идиотов. И то, и другое одинаково страшно», – написала Песьякова в своем Instagram.

Ранее стало известно, что чемпионат России, прерванный в марте, возобновят 19 июня. Что касается Песьякова, то в текущем сезоне он провел 12 матчей, пропустил 18 голов и дважды оставлял ворота «сухими».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дух Спорта в подарок. 2 года назад в России начался чемпионат мира по футболуКомпания Adobe выпустила финальную версию приложения Photoshop CameraТвиттер удалил китайскую «дезинформационную сеть, связанную с государством»Декольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизуФото: Как выглядит самая сексуальная спортсменка мира?МОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Евсеев – о матче с «Тамбовом»: Надо подобрать слова, чтобы отыграться за поражение в первом круге
Его команда уступила со счетом 0:3.
15.06.2020 10:12
Футбол
автор: Гичунцев Артур
СМИ: Санчо готов вернуться в «Манчестер Сити»
Он покинул «Этихад» в 2017 году.
15.06.2020 09:57
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Жена Песьякова: Я уже мало понимаю, где реальная опасность, а где спланированный фарс
Супруга футболиста рассказала о своем отношении к коронавирусу.
15.06.2020 09:21
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Широков – про «Локомотив»: Частично что-то будет от Николича, но в основном – от Юрия Палыча
Сербский специалист возглавил команду 1 июня.
15.06.2020 08:40
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Зинедин Зидан: Могли выиграть встречу со счетом 3:0, но немного расслабились во втором тайме
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:1).
14.06.2020 23:55
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Леонардо: Тухель останется в «ПСЖ» на следующий сезон
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что главный тренер Томас Тухель продолжит работу с командой в следующем сезоне.
14.06.2020 23:37
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Вадим Евсеев: Ровно неделя до матча с «Тамбовом», время пролетело незаметно
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.
14.06.2020 22:44
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Реал» на своем поле обыграл «Эйбар»
Футболисты «Реала» взяли верх над «Эйбаром» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1.
14.06.2020 22:25
Футбол
автор: Ефимов Андрей
БАТЭ сыграл вничью с «Шахтером»
Футболисты БАТЭ не смогли обыграть солигорский «Шахтер» в домашнем амтче 13-го тура чемпионата Белоруссии.
14.06.2020 22:00
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Марко Николич: Мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до этого
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что не будет вносить больших изменений в игру команды перед возобновлением сезона.
14.06.2020 21:30
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика