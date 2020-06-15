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15 июня 10:12
автор: Гичунцев Артур

Евсеев – о матче с «Тамбовом»: Надо подобрать слова, чтобы отыграться за поражение в первом круге

Его команда уступила со счетом 0:3.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопросы журналистов перед домашним матчем против «Тамбова». Напомним, встреча 23-го тура РПЛ состоится 21 июня и пройдет на стадионе «Нефтяник». Начало трансляции – 15.00 мск.

«Мы предполагаем, что будем больше атаковать, больше на одной половине, а соперник будет проводить быстрые контратаки. Нам надо их не пропустить, как-то взламывать и разыгрывать стандартные положения, которые на сегодняшний момент имеют большое значение в футболе.

Главное – чтобы не перегорели. Надо какие-то слова подобрать, чтобы они и за тот матч отыгрались , чтобы понимали, что будет сложно. Будем стараться находить такие слова, чтобы игроки показали свой уровень: ни ниже, ни выше. Это уже зависит от тренеров, от генерального директора, который тоже находил слова и в более сложных ситуациях», – цитирует Евсеева «Башинформ».

Также главный тренер «Уфы» рассказал о своих требованиях к игрокам.

«Стараюсь слушать их, прежде всего, но стараюсь от них и требовать. Они могут за ним друг друга ненавидеть и не общаться, а на поле они должны сопереживать, играть за своего партнера», – добавил специалист.

В данный момент команда Евсеева занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков. В активе «Тамбова» – 25 очков и 11-я позиция.

Добавим, что текущий сезон РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Его возобновят 19 июня. Для «Уфы» и «Тамбова» это будет первый матч после длительной паузы.

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Евсеев – о матче с «Тамбовом»: Надо подобрать слова, чтобы отыграться за поражение в первом круге
Его команда уступила со счетом 0:3.
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