Тренер молодежной сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрет Куртуа

Наставник сборной Украины U-17 Александр Петраков считает, что вратарь «Реала» Андрей Лунин в состоянии стать первым номером «сливочных».

Напомним, в данный момент Лунин выступает на правах аренды за «Овьедо». Основным вратарем мадридцев является бельгиец Тибо Куртуа.

Если Зидан возьмёт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрёт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, ничего нет звездного. Настолько отрабатывает… Он его сожрет», – сказал Петраков в интервью на YouTube-каналу «ПРОФУТБОЛ».