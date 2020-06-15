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15 июня 11:31
автор: Гичунцев Артур

Тренер молодежной сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрет Куртуа

Голкипер перебрался в испанский клуб летом 2018 года.

Наставник сборной Украины U-17 Александр Петраков считает, что вратарь «Реала» Андрей Лунин в состоянии стать первым номером «сливочных».

Напомним, в данный момент Лунин выступает на правах аренды за «Овьедо». Основным вратарем мадридцев является бельгиец Тибо Куртуа.

Если Зидан возьмёт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрёт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, ничего нет звездного. Настолько отрабатывает… Он его сожрет», – сказал Петраков в интервью на YouTube-каналу «ПРОФУТБОЛ».

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