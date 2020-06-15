Модрич посоветовал Мбаппе покинуть чемпионат Франции

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич считает, что форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе следует покинуть родину.

Он считает, что в 21-летний футболист перестал прогрессировать в лиге 1.

«У этого парня есть все, чтобы доминировать. Но для прогресса ему нужно перейти в другой чемпионат, где его команда не будет так легко побеждать», – приводит слова Модрича Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 20 матчей, забил 18 голов и отдал семь голевых передач. Его команда досрочно выиграла титул.