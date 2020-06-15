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15 июня 11:59
автор: Гичунцев Артур

Крицюк и Берг продлили контракты с «Краснодаром»

Российский вратарь останется в команде до конца текущего сезона.

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк продолжит выступления за «быков», сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 15 июня он подписал новое соглашение, рассчитанное до 31 июля 2020 года. Также продлил контракт нападающий Маркус Берг. Его договор в силе до 30 июня 2021 года.

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Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

Напомним, 33-летний форвард выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал один голевой пас.

Что касается Крицюка, то 29-летний голкипер играет за «быков» с 2016 года. В нынешней компании он провел семь матчей, пропустил восемь мячей и два раза оставлял ворота «сухими».

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