Крицюк и Берг продлили контракты с «Краснодаром»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк продолжит выступления за «быков», сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 15 июня он подписал новое соглашение, рассчитанное до 31 июля 2020 года. Также продлил контракт нападающий Маркус Берг. Его договор в силе до 30 июня 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 15 Июн 2020 в 1:25 PDT

Напомним, 33-летний форвард выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал один голевой пас.

Что касается Крицюка, то 29-летний голкипер играет за «быков» с 2016 года. В нынешней компании он провел семь матчей, пропустил восемь мячей и два раза оставлял ворота «сухими».