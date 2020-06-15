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15 июня 12:15
автор: Гичунцев Артур

СМИ: Узбекский полузащитник Жалолиддинов близок к переходу в «Локомотив»

Ранее в руководстве заявили, что берут курс на развитие молодых игроков.

Как сообщает Upl.uz, московский «Локомотив» ведет переговоры с руководством «Бунедкора» о трансфере 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.

Согласно источнику, стороны близки к заключению сделки. Отмечается, что российский клуб намерен оставить игрока в нынешней команде. Он отыграет за «Бунедкор» полгода на правах аренды.

«В настоящее время юный вингер оценивается в 450-500 тысяч евро. Ожидается, что в ближайшее время трансфер будет оформлен официально», – пишет источник.

За основной состав «Бунедкора» Жалолиддинов отыграл 18 матчей, забил три гола и отдал три голевых паса.

Ранее он был включен в список «60 лучших молодых талантов мирового футбола», составленный британским изданием The Guardian.

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