Лучший бомбардир ПФЛ Караев перешел в «Урал» (фото)

Российский полузащитник Давид Караев подписал контракт с футбольным клубом «Урал». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural) 15 Июн 2020 в 3:12 PDT

«Давид Караев – универсальный футболист, который может сыграть на разных позициях в атаке. Как в качестве чистого нападающего, так и в роли крайнего атакующего полузащитника.

Давид прилетел в Екатеринбург и приступил к тренировкам с командой. В «Урале» он будет выступать под 7-м номером. Мы желаем нашему новичку уверенности в своих силах, футбольной наглости, игрового прогресса и успешной карьеры в оранжево-черной футболке!» – говорится на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне он выступал за «КАМАЗ» и стал лучшим бомбардиром зоны «Урал-Приволжье» в ПФЛ-2019/20. На его счету 16 матчей и 11 голов.