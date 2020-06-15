Лука Модрич: «Реалу» не хватает голов Роналду

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, как уход Криштиану Роналду сказался на выступлении «сливочных».

«Роналду – один из лучших игроков в истории. Честно говоря, нам не хватает его характера, его голов и его стремления. Он хочет побеждать. Всегда. Криштиану умел мотивировать всю команду. У него большое сердце и он всегда готов помочь», – цитирует Модрича Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 35-летний форвард выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешел в «Ювентус» за 117 млн евро. Он является лучшим бомбардиром в истории «сливочных» (450 голов) и помог команде выиграть 16 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.