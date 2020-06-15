Форвард «Динамо» Н’Жье: Нужно работать вдвойне, чтобы проявить себя в чемпионате

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье дал комментарий перед рестартом чемпионата России.

«Я выглядел злым на тренировке? Это нормально – быть серьезным на поле. Тем более, у нас не так много времени для подготовки. Сейчас нужно работать вдвойне, чтобы проявить себя в чемпионате», – сказал нападающий клубной пресс-службе.

Напомним, камерунский форвард перешел в «Динамо» летом 2019 года. Он был куплен у «Марселя» за шесть млн евро.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 15 матчей и забил один гол.