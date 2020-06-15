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15 июня 16:11
автор: Ефимов Андрей

Юрий Белоус: У Кокорина есть все возможности для того, чтобы заиграть в топовых клубах Европы

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал желание нападающего «Зенита» Александра Кокорина попробовать себя в одном из клубов Европы.

- У Александра Кокорина, безусловно, есть все возможности для того, чтобы сыграть, не побоюсь этого сказать, в топовых клубах первой пятерки ведущих европейских чемпионатов. Это уже взрослый парень, это не 19-летние футболисты, которым свойственна нестабильность, - приводит слова Белоуса «РИА Новости».

Ранее Кокорин, который на правах аренды выступает за «Сочи», рассказал о том, что ведет переговоры о переходе в итальянскую «Рому» и французский «Марсель».

Добавим, что нападающий в четырех матчах весенней части сезона забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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