Геннадий Орлов: Азмун уйдет из «Зенита» только в команду высокого уровня

- Я думаю, что он уйдет из «Зенита» только в команду с высоким уровнем и с конкретным предложением. Если такого варианта не будет, то он останется в Санкт-Петербурге, - цитирует Орлова Sport24.ru.

Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли, комментируя информацию об интересе к Азмуну, отметил, что неаполитанская команда не будет торопиться с принятием решения, а будет внимательно оценивать каждый возможный трансфер.

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.