Юрий Белоус: Кокорину однозначно надо уезжать за рубеж

- На мой взгляд, ему однозначно надо уезжать за рубеж. Как ни жаль было бы терять такого футболиста для чемпионата России. Я знаю, что он обижен на клуб «Зенит». И как только, если у него будет достойное предложение, думаю, он уедет, - цитирует Белоуса «РИА Новости».

Ранее Кокорин, который на правах аренды выступает за «Сочи», рассказал о том, что ведет переговоры о переходе в итальянскую «Рому» и французский «Марсель».

Добавим, что нападающий в четырех матчах весенней части сезона забил три мяча и сделал две результативные передачи.