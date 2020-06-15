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15 июня 17:55
автор: Ефимов Андрей

Дмитрий Радченко: Мне кажется, что у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко оценил шансы форварда «Сельты» Федора Смолова остаться в испанском клубе.

- Многое будет зависеть от того, на каком месте «Сельта» закончит чемпионат. Мне кажется, что шансов остаться у Федора мало, ведь за его трансфер еще нужно заплатить «Локомотиву» достаточно большую сумму, - цитирует Радченко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что испанский клуб решил оформить полноценный переход Смолова и обсуждает эту возможность с руководством «Локомотива».

Напомним, 30-летний форвард пополнил ряды галисийского клуба 30 января 2020 года. За это время он провел шесть матчей и забил один гол. Это случилось в гостевом поединке с мадридским «Реалом».

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Дмитрий Радченко: Мне кажется, что у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»
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